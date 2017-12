«Voix Nouvelles» im Stadttheater Biel

06.12.2017 -- Theater Orchester Biel Solothurn beherbergt im Stadttheater Biel eines der Regionalfinales der «Voix Nouvelles», des Wettbewerbs des Centre Français de Promotion Lyrique.

«Voix Nouvelles» wurde 1988 vom Centre Français de Promotion Lyrique (CFPL) und der Fondation France-Télécom ins Leben gerufen. Er hat die Karriere namhafter Solisten wie etwa Natalie Dessay ins Rollen gebracht. Nach einer mehrjährigen Pause wird der Wettbewerb in der Saison 2017/18 zum vierten Mal durchgeführt.

In sogenannten «Finales Régionales» werden weltweit die talentiertesten Sängerinnen und Sänger unter 32 Jahren gesucht. Im grossen Finale an der Opéra Comique in Paris werden in der Folge die drei ersten Preisträger erkoren. Die Preisgelder bewegen sich in der Höhe von 10'000, 7000 und 4000 Euro, die Veranstalter erwarteten bis zu 1000 Anmeldungen.

Der Wettbewerb findet am Samstag, 16. Dezember 2017, ab 19 Uhr, im Stadttheater Biel statt. Der Eintritt ist frei. Er wird vom Französischen Fernsehen live auf France 3 übertragen. Die Teilnehmer sind die Sopranistinnen Alexandra Dobos-Rodriguez, Jeanne Dumat, Diana Gouglina und Ada Eloide Tuca sowie die Altistin Julia Deit-Ferrand. (cf)