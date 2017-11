Grammy-Nomination für Patricia Kopatchinskaja

30.11.2017 -- Die in Bern lebende Geigerin Patricia Kopatchinskaja ist mit dem Saint Paul Chamber Orchestra für die CD «Death and the Maiden» in der Kategorie Best Chamber Music/Small Ensemble Performance für einen Grammy nominiert.

Dieses Jahr hat die moldawische Geigerin, die ihre Karriere mit ihren eigenwilligen Interpretationen klassischer Werke als zeitweise umstrittene Aussenseiterin startete, bereits den mit 100'000 Franken dotierten Schweizer Grand Prix Musik zugesprochen erhalten.

Auf der nominierten CD finden sich neben Schuberts «Tod und das Mädchen» in einer Fassung für Streichorchester auch Werke von Nörmiger (Toden Tanz aus «Tabulaturenbuch auff dem Instrumente»), Dowland, Gesualdo und Kurtág sowie ein von Kopatchinskaja bearbeiteter Byzantinischer Gesang zu Psalm 140. (cf)