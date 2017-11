Bilanz des Luzerner Piano Festival 2017

27.11.2017 -- Das Piano Festival 2017 von Lucerne Festival hat in 15 Konzerten rund 14’000 Eintritte generiert. Das entspricht einer Auslastung von 87 Prozent. Etwa 5500 Personen besuchten die Gratis-Veranstaltungen. Insgesamt ist der Zuspruch im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gestiegen.

Die Luzerner Pianowoche bot zwei Klavier-Konzerte mit Orchester, ein Kammermusik-Konzert, einen Jazz-Abend, sieben Solo-Rezitale, drei Debuts, ein Duo-Rezital, zwei Piano Lectures und zusätzlich einen Meisterkurs inklusive Abschlusskonzert in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Musik.

Zwei Konzerte waren ausverkauft: das Orchesterkonzert mit Martha Argerich und das Rezital mit Daniil Trifonov. Die Veranstaltungen des Tastentags am 19. November waren mit 1950 Interessierten sehr gut besetzt. Rund 5500 Fans besuchten zudem die Gratis-Veranstaltungen von Piano Off-Stage in den Luzerner Bars, davon feierten 1200 Besucher die acht Jazz-Pianisten bereits beim Opening am 21. November im Luzerner Saal des KKL Luzern. (cf)