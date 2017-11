Verschollene Märchenoper wiederentdeckt

23.11.2017 -- Auf dem Dachboden der Murhardschen Bibliothek in Kassel ist die seit Jahrzehnten verschollene Orchesterfassung der Märchenoper «Gänseliesel» von Luise Greger (1862 – 1944) wiederentdeckt worden.

Bekannt war bisher lediglich ein Klavierauszug der im Dezember 1933 in Baden-Baden uraufgeführten Märchenoper. Dieser hatte 2012 als Grundlage für die Rekonstruktion und kammermusikalische Aufführung des Stücks in Kassel gedient. Der überraschende Fund, im Jahre ihres 155. Geburtstags, stammt aus dem Spätwerk der produktiven und beliebten Kasseler Komponistin und Kammersängerin.

Luise Greger besuchte in den 1880er Jahren die Königliche Musikhochschule in Berlin. Sie heiratete 1888 den Arzt Ludwig Greger. 1894 eröffnete das Paar eine Kuranstalt. Nach ihrer Scheidung 1911 wirkte sie wieder verstärkt als Sängerin, Pianistin und Liedkomponistin. Im Dezember 1943 wurde sie im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms mit einem Sammeltransport in die psychiatrische Anstalt Merxhausen verlegt, wo sie infolge gezielter Unterversorgung im Januar 1944 starb.