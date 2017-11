«Sacred Duets» als SRF-Weihnachtskonzert

15.11.2017 -- Das Programm «Sacred Duets» mit Nuría Rial, Valer Sabadus und dem Kammerorchester Basel wird an diesjährigen Heiligabend auf SRF 1 ausgestrahlt. Die Aufnahmen dazu finden mit Publikum am 24. November in der Basler Theodorskirche statt.

Die Sopranistin Nuría Rial und der Countertenor Valer Sabadus musizieren geistliche Arien und Duette aus Oratorien von Händel, Scarlatti, Bononcini, Porpora und anderen, die zum wenig bekannten Barock-Repertoire gehören. Das Kammerorchester Basel begeleitet die beiden.

Bis 1995 studierte Núria Rial Gesang und Klavier am Konservatorium in Barcelona und schloss beide Fächer mit der Diplomprüfung ab. Von 1998 bis 2002 war sie Mitglied der Konzertklasse von Kurt Widmer an der Musikhochschule Basel, bei dem sie das Solistendiplom erhielt. (cf)