Magere Schweizer «Opernwelt»-Ausbeute

02.10.2017 -- Das Fachmagazin «Opernwelt» hat einmal mehr seine Jahrespreise vergeben. Die Schweiz geht diesmal weitgehend leer aus, mit einer Ausnahme: die Kostüme einer Basler Händel-Inszenierung.

Gianluca Falaschi ist «Opernwelt»-Kostümbildner des Jahres. Die Auszeichnung brachten ihm «seine fantasievollen, knallend karikaturesken Kostüme» für Händels «Alcina» am Theater Basel sowie für Glucks «Armide» am Staatstheater Mainz ein.

Die Kostüme von «Alcina» in der Inszenierung von Lydia Steier sind noch an folgenden Daten am Theater Basel live zu erleben: 2., 4. und 8. Oktober 2017, 20. und 25. November und zum letzten Mal am 3. Dezember 2017. (cf)