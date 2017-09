Gewinner des Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerbs

18.09.2017 -- Der 18-jährige Johannes Krahl hat in Freiberg den 13. Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb gewonnen. 3. Preisträger ist mit Marco Amherd ein Schweizer, Den zweiten Platz erreichte Josipa Leko aus Kroatien.

Neben Preisgeldern von insgesamt 14'000 Euro erhalten die Preisträger die Möglichkeit, Konzerte an Silbermann-Orgeln und weiteren historischen Instrumenten in ganz Deutschland und darüber hinaus zu geben. Alle fünf Finalisten sind für den Grand Prix d’Echo qualifiziert. Der Orgelwettbewerb der Organisation European Cities of Historical Organs (ECHO) findet im April 2018 in Treviso (Italien) statt.

Marco AMherd ist seit August 2015 als Kantor an der Johanneskirche in Zürich tätig. Er baut dort in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste eine mehrchörige Kantorei auf. (cf)