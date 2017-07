Ausschreibung des Europäischen Schulmusik Preises

31.07.2017 -- Für den mit 21'000 Euro höchstdotierten Preis für instrumentalen Schulmusikunterricht, den Europäische Schulmusik Preis (ESP) ist die Bewerbung offen. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen von Lehrern im Bereich Musikpädagogik und Musikvermittlung an allgemeinbildenden Schulen.

Zum achten Mal in Folge schreibt die Society Of Music Merchants e. V. (SOMM) den ESP aus. Ziel des Preises ist, «methodisch-kreatives Arbeiten mit Musikinstrumenten nachhaltig zu dokumentieren, honorieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um das aktive Musizieren an Schulen zu fördern».

Der Verband SOMM - Society Of Music Merchants e. V. – Spitzenverband der Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche in Deutschland – vertritt die Interessen von 60 internationalen Unternehmen aus den Bereichen Herstellung, Vertrieb, Handel und Medien aus der Musikinstrumentenbranche, die rund zwei Drittel des deutschen MI-Marktes repräsentieren. (cf)