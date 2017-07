Lucerne Festival Ark Nova erstmals in Tokio

25.07.2017 -- Die mobile Konzerthalle Lucerne Festival Ark Nova wird für die vierte Durchführung im Grass Square-Park von Tokyo Midtown in der japanischen Hauptstadt Tokio aufgebaut und dort unmittelbar vor der Tournee des Lucerne Festival Orchestra vom 19. September bis 4. Oktober 2017 bespielt.

Vermittlungsprojekte für Kinder und Jugendliche und Konzertprogramme von traditioneller japanischer Musik bis zu europäischer Klassik und Jazz zu niedrigen Eintrittspreisen sind geplant. Wie in den Vorjahren werden in diesem Jahr Musiker des Lucerne Festival Orchestra und erstmals auch ein Ensemble der Lucerne Festival Alumni in der Ark Nova auftreten.

Tokyo Midtown ist ein innerstädtischer Distrikt in Tokio, der zur Schaffung und Sammlung japanischer Werte im Bereich Design und Kunst konzipiert wurde. Der Kern des begrünten Stadtteils umfasst eine Reihe von Gebäuden wie das Ritz-Carlton Hotel, das Suntory Museum of Art, das Museum 21_21 Design Sight, diverse Shops, Restaurants, Büroräumlichkeiten und Wohnungen. (cf)