Awards der Weltföderation für Musiktherapie

14.07.2017 -- Internationale Lehrende des Masters Musiktherapie der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) haben im japanischen Tsukuba am 15. Weltkongress Musiktherapie zwei Awards der Weltföderation für Musiktherapie entgegennehmen können.

Der Award für Forschung ging an Felicity Baker von der University of Melbourne. Baker hat aktuell Forschungsprojekte im Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Euro eingeworben. Es sind Projekte in den Bereichen TSW (Therapeutisches Songwriting), Musiktherapie bei Demenz, Musiktherapie und Identität sowie Musiktherapie in der Neurorehabilitation.

Barbara Wheeler (USA) erhielt den Lifetime Award für ihre umfangreichen Leistungen im Aufbau von Studiengängen, Grundlagenwerken der Musiktherapie sowie ihres Standardbuches der Musiktherapieforschung. Sie wurde dabei explizit auch als Lehrende der FHWS geehrt. (cf)