Catriona Morison ist BBC Cardiff Singer of the World 2017

21.06.2017 -- Die BBC Cardiff Singer of the World 2017 heisst Catriona Morison. Die Konzertexamens-Studentin aus der Klasse von Siegfried Gohritz an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar konnte sich in einem internationalen Feld von 400 Bewerbern durchsetzen.

Catriona Morison, geboren in Edinburgh, studierte zunächst in Berlin und Glasgow, setzte dann ihr Studium in Weimar fort. Sie war Mitglied des Salzburg Young Artists Project und wurde 2015 Mitglied des Thüringer Opernstudios und in der Spielzeit 2016/17 Ensemblemitglied des Opernhauses Wuppertal.

Die Jury unter dem Patronat von Kiri Te Kanawa bestand aus David Pountney (Vorsitz), Grace Bumbry, Su Mi Jo, Wolfgang Holzmair, Anu Tali, John Gilhooly und Ailish Tynan. Die Wertungsrunden fanden mit dem BBC National Orchestra Wales unter der Leitung von Thomas Søndergård und dem Orchester der Oper Cardiff unter Tomasz Hanus statt. (cf)