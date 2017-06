Berner Kapellmeister soll GMD in Trier werden

07.06.2017 -- Jochem Hochstenbach, der erste Kapellmeister am Konzerttheater Bern, soll laut Vorschlag einer Findungskommission Generalmusikdirektor am Theater Trier werden.

Wie das luxemburgische Fachjournal Pizzicato schreibt, ist der zweitplatzierte Kandidat Daniel Carter, erster Kapellmeister am Theater Freiburg. Bei der Wahl zum zukünftigen Intendanten des Trierer Theaters, so Pizzicato weiter, habe die Findungskommission Manfred Langner, Leiter der Schauspielbühnen in Stuttgart, auf den ersten Platz gewählt.

1995 war Hochstenbach Assistent Claudio Abbados bei den Osterfestspielen Salzburg, 1997 trat er ein Engagement am Landestheater Linz an, zunächst als Korrepetitor, ab 1999 als Kapellmeister, als 2002 zudem als Assistent des GMD Dennis Russell Davies. 2004 ging er als 1. Kapellmeister und Stellvertreter des GMD ans Badische Staatstheater Karlsruhe. Mit Beginn der Spielzeit 2016/2017 übernimmt Jochem Hochstenbach die Position des 1. Kapellmeisters am Konzert Theater Bern. (cf)