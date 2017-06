Rolle der Musikkritik im Klassik-Markt

01.06.207 -- Was beeinflusst unsere Meinung über Musik? Der Fragen geht die Hochschule Luzern in einem SNF-Forschungsprojekt mit der Universität Sheffield (UK) auf den Grund. Im Rahmen des Projektes werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Online-Befragung gesucht.

Die Hochschule einen Blick auf den heutigen Markt für klassische Musik. Co-Projektleiterin Elena Alessandri: «Auch in der Klassik ist der Markt kaum mehr überschaubar. Wir möchten erstmals fundiert klären, wonach Konsumenten ihre Musikauswahl treffen und welche Rolle professionelle Rezensionen heute noch im Vergleich zu Käuferbewertungen auf Verkaufs- und Streaming-Plattformen wie beispielsweise Amazon oder Spotify spielen.»

Um das herauszufinden, lanciert Elena Alessandri zusammen mit ihrem Team eine Online-Umfrage. Daran teilnehmen kann jede Person, die regelmässig – also mindestens einmal pro Woche – Aufnahmen von klassischer Musik hört, sei es zum Beispiel auf Schallplatte, CD, Online oder im Radio. «Wir hoffen, so ein vertieftes Verständnis über die aktuelle Bedeutung von Musikkritik zu erhalten und zu erfahren, woran sich Klassikliebhaber bei ihrem Hör- und Kaufverhalten orientieren» so Alessandri. (cf)



Mehr Infos: www.hslu.ch/reviewimpact