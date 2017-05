Heidenheim verlängert Vertrag mit Marcus Bosch

31.05.2107 -- Die Stadt Heidenheim verlängert den Vertrag mit Marcus Bosch als künstlerischer Direktor der Opernfestspiele bis zum Sommer 2025.

Künstlerisch habe Marcus Bosch, der mittlerweile auch Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in München ist, die Festspiele neu aufgestellt, heisst es in der Mitteilung.

Dafür stünden unter anderem die Stuttgarter Philharmoniker als Festspielorchester, der Tschechische Philharmonische Chor Brünn als Festspielchor, die neu gegründete Cappella Aquileia – Orchester der OH! sowie die Reihe internationaler Solisten und Dirigenten. (cf)