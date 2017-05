Paavo Järvi folgt in Zürich auf Lionel Bringuier

30.05.2017 -- Paavo Järvi wird ab der Saison 2019/20 der neue Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich wird. Der auf fünf Jahre ausgelegte Vertrag umfasst neben den Konzerten in Zürich Tourneen und CD-Einspielungen.

Järvi folgt in dem Amt auf Lionel Bringuier. Im Januar 2018 ist er mit seinem Estonian Festival Orchestra in der Tonhalle Maag zu Gast und in der Saison 2018/19 weilt er für drei Wochen in Zürich.

Als Chefdirigent des NHK Symphony Orchestras ging er im Frühjahr 2017 auf eine grosse Europa Tournee mit Konzerten in Berlin, Wien, Amsterdam, Luxemburg, Köln, Paris und London. Seit 2004 ist er auch Künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Im Sommer 2016 beendete er seine Zeit als Musikdirektor des Orchestre de Paris. Er ist überdies Gründer des Pärnu Music Festivals in Estland, welches sowohl Konzerte als auch Meisterklassen im Dirigieren anbietet. (cf)