«Music In Africa» weitet Angebot aus

30.05.2017 -- Die Webseite «Music In Africa», auf der über 120 englisch- und französischsprachige Autoren vom ganzen Kontinent über die afrikanische Musiklandschaft schreiben, weitet ihr Angebot aus – unter anderem mit einem Buchungstool und kostenlosen Video-Streamings.

Neu angeboten werden kostenlose Musik- und Video-Streamings, elektronische Pressemappen, ein Nachrichten- und Buchungstool und ein personalisierter Newsfeed für registrierte User. Sie ergänzen die bestehenden Angebote, ein Musikmagazin mit täglichen Konzertnews und Reviews, Profile von über 13'000 Musikern und Kulturorganisationen, Überblickstexte sowie On- und Offline-Fortbildungen.

«Music In Africa» ist seit November 2014 online und veröffentlicht von afrikanischen Journalisten und Musikexperten verfasste Artikel und Hintergrundinformationen. Die Music In Africa Foundation betreut die Seite redaktionell mit einem 15 köpfigen Team und Büros in Johannesburg, Nairobi, Kinshasa, Lagos und Dakar. Das Goethe-Institut und die Siemens Stiftung unterstützen die Gründung und Entwicklung des Portals. (cf)



Webseite: musicinafrica.net