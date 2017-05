Sommeroper Selzach wagt sich an Wagner

29.05.2017 -- Die zwischen Grenchen und Solothurn angesiedelte Sommeroper Selzach feiert im August 2018 ihr 30-Jahre-Jubiläum. Dazu programmiert sie mit Richard Wagners «Der fliegende Holländer» ein Repertoire-Schwergewicht. Regie führt TOBS-Intendant Dieter Kägi.

In Selzach wird erstmals in der Geschichte der Bühne eine Wagner-Oper gezeigt – dank einer neuen Zusammenarbeit mit dem Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS). TOBS-Intendant und -Operndirektor Dieter Kaegi zeichnet für die Regie verantwortlich. Kaegi inszeniert seit rund 30 Jahren weltweit Opern und hat den «Holländer» bereits in Liège, Toulon und Bern inszeniert.

Chor und Orchester stammen wie immer in Selzach aus der Region.cDie Ausstattung liegt wie bei den bisherigen Selzacher Produktionen in den Händen von Oskar Fluri. Die Produktionsleitung teilen sich René Gehri und Pia Bürki. Thomas Dietrich obliegt neu die Leitung des künstlerischen Betriebsbüros. Sie alle gehören seit vielen Jahren zum Selzacher Leitungsteam.



1988/1989 wurde das einstige Passionsspielhaus mit Mozarts «Zauberflöte» wiedereröffnet. Seither wurden im Zweijahresrhythmus Opern produziert und von jeweils rund 7000 bis 8000 Personen besucht. Die Bühne des Passionsspielhauses ist mit einer Fläche von 150 Quadratmetern eine der grössten der Schweiz und eignet sich ideal auch für aufwendigere Produktionen. (cf)