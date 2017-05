Thierry Fischer bleibt bis 2022 in Utah

26.05.2017 -- Die Utah Symphony hat den Vertrag mit ihrem musikalischen Leiter Thierry Fischer verlängert. Der Schweizer, der das Amt seit 2011 bekleidet, bleibt bis mindestens Ende Saisons 2021/22 auf dem Posten.

Fischer studierte Flöte bei Aurèle Nicolet und wat zunächst erster Flötist in Hamburg und an der Zürcher Oper, wo er auch mit Nikolaus Harnoncourt zusammen arbeitete. Seine Dirigentenkarriere begann er beim Chamber Orchestra of Europe. In der Folge leitete er das Netherlands Ballet Orchestra, das Ulster Orchestra, das BBC National Orchestra of Wales sowie das Nagoya Philharmonic Orchestra.

Die 1940 gegründete Utah Symphony ist in Salt Lake City beheimatet. Sie hat 85 Vollzeitstellen und gehört zu den grösseren Orchestern der USA. Frühere Leiter waren Hans Henriot und Werner Janssen. (cf)