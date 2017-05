Aviel Cahn wird Intendant des Grand Théâtre de Genève

24.05.2017 -- Aviel Cahn, der derzeitige Intendant der Flämischen Oper Antwerpen und frühere Berner Opernchef, wird ab der Saison 2019/2020 als Nachfolger von Tobias Richter Intendant des Genfer Opernhauses.

Der in Zürich geborene Cahn hat Musik und Rechtswissenschaften studiert und zwar zunächst Verantwortlicher für internationale Kontakte des Symphonischen Orchesters von Beijing. Danach war er als Casting Director für die Finnische Nationaloper tätig, anschliessend leitete er die Oper in Bern und das Zürcher Kammerorchester. Mit 34 Jahren wurde er 2009 als Intendant an die Flämische Oper in Antwerpen und Gent berufen.

Das Genfer Opernhaus, Grand Théâtre de Genève, wurde 1879 an der Place de Neuve, in einem von Jacques-Elysée GOSS entworfenen Gebäude, eingeweiht. Die derzeitige Spielstätte ist die Opéra des Nations. Der Spielplan enthält Opern (Wiederaufnahmen und Neuproduktionen), Ballette, Liederabende und Sonderkonzerte. (cf)