Klaus Doldinger erhält Echo fürs Lebenswerk

24.05.2017 -- Der Saxophonist und Bandleader Klaus Doldinger wird dieses Jahr mit dem Echo Jazz für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Seine musikalische Bandbreite sei enorm, sie reiche von Latin Swing bis zum Jazzrock. Nicht zuletzt seinen Filmmusiken sei es zu verdanken, dass Jazz aus Deutschland internationales Renommee erlangen konnte.

Vor 81 Jahren in Berlin geboren, spielte Doldinger ab 1953 in Düsseldorf in seiner ersten Band, den Feetwarmers, der auch der Kabarettist Dieter Süverkrüp sowie der spätere Bundesminister Manfred Lahnstein zeitweilig angehörten. In seiner wohl bekanntesten eigenen Formation, Passport, gegründet 1971, spielte zunächst Udo Lindenberg das Schlagzeug.

In den 70ern wurde Doldingers Titelmelodie zum «Tatort» zur bis heute gültigen Ikone, so unsterblich wie seine Musik zu Wolfgang Petersens Welterfolg «Das Boot», dem Film «Die unendliche Geschichte» sowie den TV-Serien «Liebling Kreuzberg» und «Ein Fall für Zwei». Den Echo Jazz für sein Lebenswerk nimmt Doldinger bei der Verleihung am 1. Juni in Hamburg persönlich entgegen, er wird zudem live auftreten. (cf)