Kompositionspreise und -aufträge für Ulrike Mayer-Spohn

22.05.2017 -- Die Schweizer Komponistin Ulrike Mayer-Spohn hat den ersten Preis des Internationalen Walter-Ferrato-Kompositionswettbewerbs im italienischen Savona und den ersten Preis des Kompositionswettbewerbs der Weimarer Frühjahrstage für Zeitgenössische Musik gewonnen.



Die beiden prämierten Werke «fWSF» und «fCWF» wurden vom Ensemble Via Nova am 23. April in Weimar respektive werden vom Ensemble Nuove Musiche am 24. Juni in Savona uraufgeführt. Ferner gibt das Centro de Experimentacion del Teatro Colon in Buenos Aires beim Duo UMS 'n JIP, das Mayer-Spohn mit Javier Hagen bildet, eine Kammeroper mit dem Titel «Intra Cetvm» in Auftrag.

«Intra Cetvm» ist nach «Einer» (2015) und «Genealogias» (2016) die dritte Auftragsarbeit des Teatro Colon und wird im Winter 2017/18 am Centro de las Artes UNSAM in Buenos Aires uraufgeführt. Weiter erhält Ulrike Mayer-Spohn einen Kompositionsauftrag des Musikpodiums der Stadt Zürich zum 100. Geburtstag des Schweizer Schriftstellers Gerhard Meier. «GM-iS» für Streichquartett wird am 26. Mai vom Amneris Quartett in Zürich (Helferei Grossmünster) uraufgeführt. Das Konzert wird von Schweizer Radio SF2 Kultur aufgezeichnet. (cf)