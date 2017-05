Air Canada beste Fluglinie für Profimusiker

15.05.2017 -- Die Internationale Musikerföderation (FIM) hat zum ersten Mal eine Fluggesellschaft «für ihre hervorragende Geschäftspolitik zur Unterstützung von reisenden Musikern» ausgezeichnet. Den FIM Airline of Choice Award 2017 hat die Fluggesellschaft Air Canada erhalten.

Die Auszeichnung fand im Rahmen der Eröffnung der 4. Internationalen Orchesterkonferenz der FIM in Montréal statt. Air Canada ist seit über 35 Jahren die offizielle Airline der acht grössten Orchester in Kanada. Seit 2015 bietet sie besondere Bedingungen für Musiker. Dazu gehören bevorzugtes Boarding und ein 50-Prozent-Discount für Instrumente, die die Grösse von Handgepäck überschreiten und einen extra Sitz benötigen.

Die FIM setzt sich für faire Bedingungen beim Transport von Instrumenten in Flugzeugen ein. Das Engagement sei nötig geworden, schreibt sie, weil Musikern immer öfter die Mitnahme verweigert wird oder teure Instrumente in den Frachtraum müssen. Dabei werden sie oft so stark beschädigt, dass sie nicht mehr gespielt werden können. (cf)