Samuel Walther erhält den Théodore-Gouvy-Preis 2017

09.05.2017 -- Der mit 5000 Euro dotierte Théodore-Gouvy-Preis 2017, vergeben vom Eurodistrict SaarMoselle und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, geht an den 1995 geborenen Komponisten Samuel Walther für sein Orchesterwerk «Triptych for Ellsworth Kelly».

Das von der Deutschen Radio Philharmonie am 5. Mai 2017 unter der Leitung von Manuel Nawri uraufgeführte dreiteilige Orchesterwerk «Triptych for Ellsworth Kelly» entstand, so Samuel Walther «aus der Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst, ihren Theorien und Persönlichkeiten, allen voran mit dem Widmungsträger Ellsworth Kelly. Die Idee war es, eine Musik zu schaffen, die das traditionelle Denken von Dramaturgie, Klangrede oder künstlerischem Virtuosentum aufgibt zugunsten einer Konzentration auf die konkrete und existentielle Wirkung von Klang».

Samuel Walther begann zunächst als Autodidakt, studierte dann bei Dieter Mack an der Musikhochschule Lübeck und zuletzt bei Helena Tulve an der Estnischen Akademie für Musik und Theater in Tallinn. Seine Stücke wurden unter anderem beim Hörfest Neue Musik in Detmold 2015 und dem Impuls Festival in Dessau 2016 aufgeführt. Samuel Walther ist Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. (cf)