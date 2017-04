«Musiklandschaften: Orchestergipfel» am Tag der Musik

12.04.2017 -- Unter dem Motto «Musiklandschaften: Orchestergipfel» findet in Deutschland vom 16. bis 18. Juni 2017 der Tag der Musik statt. In der Schweiz wird der Tag der Musik am 21. Juni durchgeführt.

Der Tag der Musik – oder das Fête de la musique, wie es in den französischsprachigen Gebieten heisst – geht auf die Initiative des früheren französischen Kulturministers Jack Lang zurück und wird jedes Jahr am 21. Juni gefeiert. In Frankreich, Deutschland und weiteren europäischen Ländern sowie in der Romandie ist der TdM/FdM längst fester Bestandteil im Jahreskalender.

Der deutsche Tag der Musik ist eine Initiative des gesamten deutschen Musiklebens unter dem Dach des Deutschen Musikrates. Am dritten Wochenende im Juni zeigen Chöre, Orchester, Musik- und allgemein bildende Schulen, Opernhäuser und viele andere Institutionen die Vielfalt und die Qualität der musikalischen Praxis im Musikland Deutschland. (cf)



Mehr Infos:

http://www.musikrat.ch/tag-der-musik/infos/