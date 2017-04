Goffriller-Violine einer Rostal-Schülern entwendet

03.04.2017 -- Carol Slater vermisst ihre 300 Jahre alte Goffriller-Violine. Das Instrument der Geigerin, die einst am Konservatorium Bern bei Max Rostal studierte, wurde ihr während einer Zugfahrt in London gestohlen.

Laut einem Artikel des Fachmagazins «The Strad» wurde das Instrument währned einer Zugfahrt mit dem Gatwick Express zum Flughafen aus der Gepäckablage entwendet. Slater informierte das Zugpesonal unverzüglich, eine Suche noch während der Fahrt blieb aber erfolglos.

Slater studierte an der Guildhall School of Music und am Konservatorium Bern bei Max Rostal und konzertiert heute regelmässig in London. (cf)



Originalartikel:

http://www.thestrad.com/300-year-old-goffriller-violin-stolen-london-gatwick-express-train/