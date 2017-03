Steigende Vergütungen für Theatermusiker

07.03.2017 -- Gewerkschaften und Deutscher Bühnenverein haben sich in Deutschland auf steigende Vergütungen an Stadt- und Staatstheatern sowie Landesbühnen geeinigt.

Die Gewerkschaften DOV (Deutsche Orchestervereinigung), GDBA (Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger) und VdO (Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer) und der Arbeitgeberverband Deutscher Bühnenverein – Bundesverband der Theater und Orchester haben sch daruf geeinigt, Mitarbeitenden in Theatern oder Orchestern in Trägerschaft eines Landes die Vergütungen rückwirkend zum 1. Januar 2017 um 2 Prozent, jedoch mindestens um 75 Euro pro Monat, zu erhöhen.

Für Mitarbeitenden in Theatern und Orchestern in kommunaler Trägerschaft erzielte die Verhandlungsrunde ein Plus von 2,35 Prozent, das rückwirkend zum 1. Februar 2017 gilt. Der Abschluss steht noch unter Zustimmungs-Vorbehalt der zuständigen Gremien der Tarifparteien. Der Abschluss entspricht den Lohnerhöhungen des öffentlichen Dienstes. (cf)