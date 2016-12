Neue Gesamtausgabe von Saint-Saëns' Instrumentalwerk

27.12.2016 -- Der Bärenreiter-Verlag beginnt ein neues Grossprojekt: die historisch-kritische Herausgabe sämtlicher Instrumentalwerke des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns.

Das kompositorische Œuvre, das Saint-­Saëns in seinem langen Leben (1835-­1921) schuf, umfasst neben Opern und Bühnenmusiken, Oratorien und kleineren Kirchen­werken, Kantaten, weltlichen Chorwerken und Liedern rund 325 Instrumentalwerke.

Von diesen gehören laut der Mitteilung des Verlages «Le Carnaval des animaux», die dritte, sogenannte Orgel­-Symphonie, die symphonische Dichtung« Danse macabre», viele der Konzerte und Konzertstücke für Klavier, Violine und Violoncello sowie etliche Werke für Kammermusik zum Repertoire der Orchester, Ensembles und Solisten weltweit und bestätigen Saint-­Saëns' Rang unter den grossen Komponisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Die meisten Werke wurden seit ihren (oft fehlerhaften) Erstausgaben nicht mehr neu ediert, und mehrere Dutzend Kompositionen liegen überhaupt nur in Manuskriptform vor. In der Gesamtausgabe der Instrumentalwerke von Camille Saint-­Saëns werden diese Werke erstmals als Ganzes erschlossen und in vier Serien mit insgesamt 36 Bänden veröffentlicht.

Der Editionsplan sieht folgende Aufteilung vor: I. Œuvres symphoniques (etwa 10 Bände), II. Œuvres concertantes (etwa 8 Bände), III. Musique de chambre (etwa 9 Bände), IV. Œuvres pour piano, orgue et harmonium (etwa 9 Bände). Jeder Band enthält ein ausführliches Vorwort (frz./engl./dt.) und einen Kritischen Bericht (frz. oder engl.). Format 25,5 x 32,5 cm, Leinen. Bärenreiter wird auf der Grundlage dieser Kritischen Edition Aufführungsmaterial veröffentlichen. (cf)