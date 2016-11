Miloš Karadaglić muss ein Jahr pausieren

18.11.2016 -- Der Gitarrist Miloš Karadaglić muss ein Jahr lang pausieren. Dies hat auch folgen für ein Konzert des Zürcher Kammerorchesters vom 22. November: Anstelle von Karadaglić spielt Sebastian Knauer mit dem ZKO Zürcher Kammerorchester in der Tonhalle Zürich.

Mit ihrer CD «ÜberBach» erreichten das Zürcher Kammerorchester, Pianist Sebastian Knauer und Multi-Perkussionist Pascal Schumacher im Oktober Platz 12 der Deutschen Klassik Charts. Die auf der CD versammelten fünf Konzerte für Piano, Vibraphon und Kammerorchester haben Stücke von Bach als Ausgangspunkt.

Am Dienstag, 22. November spielen die Musiker die modernen Kompositionen live in der Tonhalle Zürich. Vorher stehen das Brandenburgische Konzert Nr. 3 BWV 1048 und das Klavierkonzert in d-moll BWV 1052 auf dem Programm. (cf)