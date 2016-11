Erste Bilanz der Klassik-Streaming-Plattform Idagio

17.11.2016 -- Mit den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen aus der Taufe gehoben, hat der Klassik-Streamingdienst Idagio nach einem Jahr 25'000 registrierte Nutzer in 72 Ländern. Nun präsentiert sie Ivo Pogorelichs erste Aufnahme seit 1998, Beethovens Klaviersonaten Nr. 22 und 24.

Der Idagio-Katalog umfasst zur Zeit rund 15'000 Aufnahmen, wöchentlich kommen rund 500 hinzu. Sie stammen von Orchestern wie dem Israel Philharmonic, Vertragspartnern wie dem Bayerischen und Westdeutschen Rundfunk und von vielen hundert Klassik-Labels, mit denen sukzessiv Verträge unterschrieben werden.

Die Klassik-Plattform Idagio ging 2015 online. Sie bietet via Audio-Streaming Zugriff auf einen viele tausend Stunden Musik umfassenden und permanent wachsenden Katalog an Aufnahmen. Geführt wird das Unternehmen von den Musikmanagern Till Janczukowicz und Christoph Lange. Mit einem 18-köpfigen Team programmieren und kuratieren sie das Programm der Plattform in Berlin. Die Höhe der Lizenzabgaben wird nicht nach Marktanteilen und angespielten Songs ermittelt, sondern nach tatsächlich gehörten Sekunden. (cf)