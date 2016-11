Berliner Career College für Flüchtlinge

16.11.2016 -- Das Berlin Career College der Universität der Künste Berlin bietet ab November 2016 ein «Artist Training: Refugee Class for Professionals» für geflüchtete Künstlerinnen und Kreativschaffende an.

Das Programm gilt als Qualifizierungsangebot zur Integration, welches sich in seinen berufsbezogenen und überfachlichen Angeboten an Berliner Kreative richtet. Das Projekt wird als Fortsetzung der Refugee Class for Professionals in Arts, Media und Design durchgeführt, die bereits in der ersten Jahreshälfte ehrenamtlich angeboten wurde und 185 Teilnehmende erreichte.

Von November 2016 bis Dezember 2017 informieren in zwei Durchläufen eine Einführung und fünf vertiefende Einzelmodule über die folgenden Branchen: Musik, Kulturjournalismus, Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Film. Ziele sind die Vernetzung in die Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft, die Etablierung auf dem Berliner Arbeitsmarkt und die strategische Positionierung in der jeweiligen künstlerischen Ausrichtung. (cf)



Mehr Infos: www.udk-berlin.de/ziw/artisttraining