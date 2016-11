Südwestdeutsche Philharmonie in Exzellenz-Programm aufgenommen

11.11.2016 -- Die Südwestdeutsche Philharmonie ist neben nur fünf weiteren Orchester in Deutschland in das Exzellenz-Programm des Bundes aufgenommen worden, was jährlich eine zusätzliche Förderung von bis zu 900'000 Euro bedeutet.



Unter der Leitung des Intendanten Beat Fehlmann hat sich die Philharmonie in den letzten drei Jahren komplett neu positioniert. Schwerpunkt ist die breite Verankerung von Philharmonie und klassischer Musik in Stadt und Region. Diese komme durch zahlreiche innovative Projekte zum Ausdruck, schreibt das Orchester. Die Kooperationspartner reichten dabei von Universität und HTWG über den Konstanzer Handballverein HSG bis hin zu Seenachts- und Oktoberfest.

Kernstück des Programms ist die Förderung von Kunst, Musikvermittlung und Kommunikation in der Orchesterarbeit. Hierzu stehen 500'000 Euro pro Orchester in den Jahren 2017 bis 2021 zur Verfügung. Die ausgewählten Orchester sollen sich dabei auch untereinander vernetzen, miteinander kooperieren und gemeinsam Projekte umsetzen. Daneben ist eine jährliche Unterstützung von 400'000 Euro zur «Förderung des persönlichen Exzellenzwillens der Orchestermusiker» möglich.

Von über 130 Berufsorchestern bundesweit kommen nur sechs in das Programm. Bislang erhalten ausschliesslich die Berliner Philharmoniker Bundesmittel. Die Auswahl für das Exzellenz-Programm basiert auf innovativen und herausragenden Bemühungen dieser Klangkörper im künstlerischen sowie administrativen Bereich. (cf)