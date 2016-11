Bosch wechselt von Nürnberg an die MH München

09.11.2016 -- Marcus Bosch wird mit Ende der Spielzeit 2017/2018 seine Tätigkeit als Nürnberger Generalmusikdirektor beenden und eine volle Professur für Dirigieren und die Leitung des Hochschulorchesters an der Hochschule für Musik und Theater München übernehmen.

In der laufenden Saison und der kommenden Spielzeit 2017/2018 wird Bosch mit der Staatsphilharmonie Nürnberg die Wiederaufnahme des Opernzyklus «Der Ring des Nibelungen» von Richard Wagner, die Neuproduktionen von «Norma», «Les Troyens» sowie Zimmermanns «Die Soldaten» und die Vervollständigung der Dvořák-Reihe auf CD realisieren.

Die Neuorientierung und Fokussierung auf die Lehrtätigkeit in München 2018 ermögliche Marcus Bosch überdies, die von ihm geleiteten Opernfestspiele Heidenheim in der Doppelfunktion als Künstlerischer Festspiel-Direktor und Chef des Festivalorchesters Cappella Aquileia zu gestalten. Seit 2016 hat er ausserdem die Position des Ersten Gastdirigenten der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz inne und wird nach dem zeitintensiven Engagement in Nürnberg den vermehrten internationalen Anfragen nachkommen. (cf)