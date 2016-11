Weimarer Spohr Wettbewerb für Junge Geiger

08.112016 -- Der 8. Internationale Louis Spohr Wettbewerb für Junge Geiger an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hat neun Preisträgerinnen und Preisträger. Mit Sumina Studer findet sich auch eine Schweizerin unter den Ausgezeichneten.

Den 1. Preis der jüngsten Kategorie I (bis 14 Jahre) erspielte sich der 11-jährige Chinese Shihan Wang. Den 2. Preis gewann die 2002 in Massachusetts (USA) geborene Geigerin Hana Chang. Ebenfalls aus den USA kommt die 3. Preisträgerin, die 13-jährige Violinistin Marley Erickson. In der Kategorie II (15 bis 17 Jahre) setzte sich die deutsche Geigerin Anne Luisa Kramb gegen die starke Konkurrenz durch. Die 16-Jährige aus Aschaffenburg gewann den 1. Preis vor dem in Aachen gebürtigen, ebenfalls 16-jährigen Geiger Elias David Moncado (2. Preis).

Den 3. Preis erspielte sich die 15-jährige Chinesin Sophia Su. In der Kategorie III (18 bis 20 Jahre) war Sin Ying Chan erfolgreich: Die 19-jährige, in Hongkong gebürtige Chinesin gewann den 1. Preis vor der gleichaltrigen Schweizerin Sumina Studer. Der 3. Preis ging an die 20-jährige gebürtige Irin Mairéad Hickey. Die zehnköpfige, international besetzte Jury unter Vorsitz des Weimarer Violinprofessors Friedemann Eichhorn vergab zusätzlich eine Reihe von Sonderpreisen.

Insgesamt 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern rund um den Globus waren zum 8. Internationalen Louis Spohr Wettbewerb nach Weimar gereist. Auf höchstem Niveau spielten sie in drei Wertungsrunden seit dem 28. Oktober um die Preise und Sonderpreise im Gesamtwert von mehr als 17'000 Euro. (cf)