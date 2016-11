Pergamenschikow-Preis für zeitgenössische Kammermusik 2016

04.11.2016 -- Der Boris-Pergamenschikow-Preis für zeitgenössische Kammermusik 2016 wird in diesem Jahr geteilt: Er geht an das Berliner Furiant Quartett und das Kölner Trio uBu.

Das Furiant Quartett wurde 2011 in Klagenfurt, Österreich, gegründet. Seit 2013 studiert das Streichquartett an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Das Klaviertrio uBu gründete sich im Herbst 2015. Seine Mitglieder sind Absolventen der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Das Daphnis Quartett wurde im Herbst 2013 von Studierenden der Musikhochschule Hannover gegründet.

Der Boris-Pergamenschikow-Preis ist mit 10'000 Euro dotiert und mit einem Sonderpreis zur Erteilung eines Kompositionsauftrages verbunden. Der Preis für den besten mündlichen Vortrag ging an das Daphnis Quartett, er ist mit 2000 Euro dotiert. Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin in Zusammenarbeit mit der Hochschule ausgerichtet. (cf)