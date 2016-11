Orchesterverbände zeichnen Bayerischen Rundfunk aus

03.11.2016 -- Die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände verleiht die Hans-Lenz-Medaille für außergewöhnliche Verdienste um das Amateurmusizieren im Jahr 2016 an den Bayerischen Rundfunk.

Die Medaille wird im Rahmen eines Festakts am 11. November stellvertretend dem BR-Intendanten Ulrich Wilhelm

überreicht. Unmittelbar vor dem Festakt findet im Funkhaus München ein Symposium Laienmusik im Bayerischen Rundfunk statt.

Die Hans-Lenz-Medaille jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die sich in besonderer Weise um die breite Verankerung der Musik in der Gesellschaft, die Anerkennung der Bedeutung des Amateurmusizierens und insbesondere für die kulturelle Jugendbildung verdient gemacht haben. Sie erinnert an Hans Lenz, den dritten Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände und ersten Minister für Wissenschaft und Forschung im Kabinett Adenauer. (cf)