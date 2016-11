Air Berlin regelt Instrumentenmitnahme neu

03.11.2016 -- Laut einer Mitteilung des Deutschen Musikrates können Passagiere von Air Berlin künftig anstelle eines Handgepäckstückes die Mitnahme eines Musikinstrumentes mit bestimmten Maximalmassen beantragen.

Die Mitnahme eines Musikinstrumentes mit den Maximalmassen 86 cm x 33 cm x 19 cm als kostenfreies Handgepäck muss spätestens 24 Stunden vor Abflug per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! beantragt werden, richtet sich allerdings nach den auf dem jeweiligen Flug zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Diese Regelung findet sich in den neuen Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB) der Fluglinie.

Bisher durften die Abmessungen des Handgepäckes die Maße 55 cm x 40 cm x 23 cm nicht überschreiten. Diese Regelung galt auch für Musikinstrumente. Für alle Instrumente, die grösser sind, musste demnach ein Extrasitz gebucht werden. (cf)