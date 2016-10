Finanzspritze für die Schweizer Musikedition

31.10.2016 -- Die Schweizerische Gesellschaft für Neue Musik SGNM gewährleistet mit einem zinslosen Darlehen die Liquidität der Schweizer Musikedition SME.

Angesichts der labilen finanziellen Lage der SME zu Beginn des laufenden Jahres und der dringend anstehenden Aufgaben, unter anderem der Verknüpfung der beiden Webseiten musinfo.ch und musicedition.ch, ermöglicht die SGNM mit einem zinslosen Darlehen von 5000 Franken der SME, ihre laufenden Arbeiten zwischenzufinanzieren.

Die SME hat nach dem überraschenden Tod ihres Präsidenten Hans-Jürg Meier im Dezember 2015 unter Roman Brotbeck und Thomas Gartmann ihren Vorstand erweitert und den Präsidenten der SGNM Javier Hagen in ihren Vorstand gewählt, was der Zusammenarbeit beider Musikorganisationen und Dienstleister, wie an diesem Beispiel ersichtlich, zugute kam.

Die SGNM ist die 1922 gegründetete Schweizer Sektion der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (International Society for Contemporary Music ISCM) und das Schweizer Relais zum internationalen Netzwerk der ISCM. Die SME ist der Schweizer Komponistenverlag und betreibt auch die Schweizer Datenbank zur Neuen Musik musinfo.ch. (pd)