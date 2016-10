Martin Schläpfer fühlt sich in Düsseldorf im Stich gelassen

28.10.2016 -- Der Schweizer Choreograf Martin Schläpfer ist bis 2019 in Düsseldorf unter Vertrag. Mit der Stadt geht er in einem aktuellen Interview mit der «Westdeutschen Zeitung» allerdings scharf ins Gericht. Sie tue nichts für das Düsseldorfer Ballett am Rhein.

«Das Marketing tut nichts für das Ballett und aus der Wirtschaft wolle niemand die Compagnie fördern, zitiert die Zeitung den Choreografen. Schläpfer fordert merh finanzielle Möglichkeiten, um auch Gastcompagnien einladen zu können. Zudem sieht er die Belastungen kritisch, die dadurch entstehen, dass das Ballett sowohl in Düsseldorf als auch in Duisburg aufgaben zu erfüllen hat. Die beiden Städte bilden mit der «Deutschen Oper am Rhein» eine Operngemeinschaft.

Schläpfer hatte seinen Vertrag in Düsseldorf laut dem Deutschen Kulturinformationszentrum bis 2019 verlängert, nachdem die Stadt dem Ballett für rund 30 Millionen Euro ein eigenes Haus hatte bauen lassen. (cf)