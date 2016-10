Festspiele Zürich werden neu kuratiert

28.10.2016 -- Die nächsten Festspiele Zürich finden vom 1. bis 24. Juni 2018 unter dem Schwerpunktthema «Schönheit / Wahnsinn» statt. Für die Programmgestaltung ist erstmals eine Kuratorenstelle geschaffen worden. Sie wird alle zwei Jahre neu ausgeschrieben.

Die erste Kuratorin ist die spanische Künstlerin und Ausstatterin Belén Montoliú. Sie hat sich unter über 60 Bewerbungen durchgesetzt und nimmt die Arbeit per sofort auf – in Zusammenarbeit mit der Künstlerischen Kommission und den beteiligten Institutionen der Festspiele.

Belén Montoliú, geboren 1979 in Madrid, studierte Bildende Kunst an der Universität Complutense in Madrid und Kostümbild an der Universität der Künste Berlin. Seit 2006 arbeitet sie in Spanien und Deutschland als Kostüm- und Bühnenbildnerin für diverse Theater- und Opernproduktionen und -projekte mit Künstlerinnen und Künstlern wie Rodrigo Garcia, Sandra Strunz, Michael Emanuel Bauer und Miriam Tscholl.

Engagements führten sie unter anderem an die Deutsche Oper Berlin, das Nationaltheater Madrid (Centro Dramático Nacional), das Teatros del Canal Madrid, das Teatro del Matadero Madrid, das Staatsschauspiel Dresden, die Münchener Biennale und an die Bayerischen Opernfestspiele der Bayerischen Staatsoper München. (cf)