Musikvermittlungsfest in Bern

27.10.2016 -- Der Verein Musikvermittlung+, der Verein Kulturvermittlung Schweiz und der Verein netzwerk junge ohren Berlin veranstalten am 26. November in Bern das erste Musikvermittlungsfest – unter dem Motto «Musik in Bewegung».

Ziel des Festes ist die Präsentation von aktuellen und zukunftsträchtigen Ansätzen in der Musikvermittlung: Die Spannbreite reicht «von innovativen Konzertformaten über Workshops bis hin zu Ausstellungen». Der Verein Kulturvermittlung Schweiz+ und das netzwerk junge ohren Berlin stellen zudem erstmals die digitale Version des Kompass‘ Musikvermittlung vor.

Ebenfalls im Zentrum stehen der fachliche Austausch und der Diskurs unter den Teilnehmenden. Der Tag schliesst mit der Aufführung von Auftragskompositionen: Komponisten, Musikerinnen, Studierende und Musikvermittlend haben für Spezial-Instrumente, die von jedermann gespielt werden können, Werke geschaffen. (cf)



Mehr Infos:

https://musikvermittlungschweiz.ch/nationales-musik-vermittlungs-fest-in-bern-fete-de-la-mediation-musicale/