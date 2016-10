Französische Presse würdigt Nathalia Milstein

19.10.2016 -- Die in Genf ausgebildete Pianistin Nathalia Milstein ist mit dem mit 4000 Euro dotierten Prix des radios francophones publiques ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird von Radio France, der Schweizer RTS, der belgischen RTBF und Radio Canada vergeben.

Die 1995 in Lyon geborene Nathalia Milstein ist (als erste Frau) Gewinnerin des 10. Internationalen Klavierwettbewerbs Dublin 2015. Sie schloss ihre Studien am Conservatoire de musique de Genève 2'12 mit Auszeichnung ab und setzte ihre ausbildung bei Nelson Goerner an der Haute école de Musique de Genève fort. (cf)