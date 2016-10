Preis für Studie zur Musiktherapie für Krebspatienten

14.10.2016 -- Der Hannoveraner Nachwuchswissenschaftler Marco Warth ist für eine Arbeit zur Musiktherapie für Menschen, die unheilbar an Krebs erkrankt sind, mit dem Reinhold-Schwarz-Förderpreis für Psychoonkologie 2016 ausgezeichnet worden.

An der Studie nahmen 84 unheilbar erkrankte Patienten der universitären Palliativstation am Krankenhaus St. Vincentius der Evangelischen Stadtmission Heidelberg teil, die zum überwiegenden Teil an weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen litten. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe schätzten Patienten, die an Musiktherapie teilgenommen hatten, ihr subjektives Wohlbefinden deutlich verbessert ein. Ausserdem fühlten sie sich entspannter und litten weniger unter Erschöpfung und Müdigkeit.

Unterstützt wurde dieser Befund durch objektive Messungen, die eine Entspannungsreaktion durch Musiktherapie anhand von Veränderungen in Herzaktivität und Durchblutung aufzeigten. Die Studie liefert damit substantielle Hinweise für die positive Wirkung der Musiktherapie in der Palliativmedizin.

Der Reinhold-Schwarz-Förderpreis für Psychoonkologie wurde 2013 durch die Weiterbildung Psychosoziale Onkologie e.V. (WPO), die Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (PSO) sowie die Familie Schwarz ins Leben gerufen und dient der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur Weiterentwicklung der Psychoonkologie in Deutschland. (cf)