Deutsche Musical-Preise für «Mein Name ist Eugen»

14.10.2016 -- Die Deutsche Musical Akademie hat die Deutschen Musical Theater Preise 2016 vergeben. Eine Schweizer Produktion ist zweimal ausgezeichnet worden.

Der grosse Gewinner des Abends war das Musical «Stella» der Neuköllner Oper Berlin. Die Produktion war insgesamt neunmal nominiert und ging in sechs Kategorien als Gewinner hervor. Das Musical gewann in den Kategorien Beste Komposition (Wolfgang Böhmer), Bestes Buch (Peter Lund), Beste Liedtexte (Peter Lund), Beste Regie (Martin G. Berger), Beste Darstellerin in einer Hauptrolle (Frederike Haas) und wurde zudem als Bestes Musical ausgezeichnet.

Die Züricher Produktion «Mein Name ist Eugen» der Maag Music and Arts, die in sieben Kategorien nominiert war, konnte die begehrte Trophäe in zwei Kategorien nach Hause nehmen – für Beste Choreographie (Jonathan Huor) und Bester Darsteller in einer Nebenrolle (Remo Traber).

Auch die Produktion «Der Tunnel» vom Theater Fürth wurde zweimal ausgezeichnet, für Bestes Bühnenbild (Marc Jungreithmeier, Video: Marc Jungreithmeier und Anne Chahine) sowie Beste Darstellerin in einer Nebenrolle (Bettina Meske). Für das Beste Musikalische Arrangement wurde die Produktion «Der Medicus» von Spotlight Musicals Fulda (Michael Reed und Roy Moore) ausgezeichnet.

Der Preis für Bestes Kostüm- und Maskenbild ging an «Rapunzel» der Brüder Grimm Festspiele Hanau (Kostümbild: Ulla Röhrs, Maskenbild: Wiebke Quenzel). Die Auszeichnung für den Besten Darsteller in einer Hauptrolle erhielt das Berliner Musical «Burn Out», Sabine Haydn Produktionen (Thomas Klotz). (cf)