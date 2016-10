Judd Chefdirigent des Daejeon Philharmonic Orchestra

11.10.2016 -- James Judd ist neuer Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des südkoreanischen Daejeon Philharmonic Orchestra. Er folgt für vorerst zwei Jahre auf No-san Geum.

Als Absolvent des Trinity College of Music, London, fand er als Assistant von Lorin Maazel beim Cleveland Orchestra, rasch internationale Aufmerksamkeit. Er war Chefdirigent des New Zealand Symphony Orchestra und des Florida Philharmonic Orchestra. Derzeit ist er Musikdirektor des Israel Symphony Orchestra, der Little Orchestra Society New York, Erster Gastdirigent des Asian Youth Orchestra und ab der Saison 17/18 Musikdirektor der Slovakischen Philharmonie Bratislava.

Das 1984 gegründete Daejeon Philharmonic Orchestra tourte 2012 durch Europa. Seine rund 80 Mitgleider sind fast ausschliesslich einheimische Musiker. «Acting Artistic Director» ist zur Zeit der Dirigent Ryu Myoung-uh, der unter anderem in Frankfurt und Köln Dirigieren studiert hat. Die Universitäts- und Industriestadt Daejeon ist mit 1,5 Millionen Einwohnern fünftgrösste Metropole Südkoreas. (cf)