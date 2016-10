Paavo Järvi bleibt bis 2021 Chef des NHK Symphony Orchestra

07.10.2016 -- Paavo Järvis Vertrag als Chefdirigent des japanischen NHK Symphony Orchestra ist verlängert worden, um drei Jahre bis 2021.

Paavo Järvi studierte Musik bis 1980 in der Sowjetunion, später in den USA. Nach Leitungsfunktionen in Stockholm, Cincinnati und Bremen übernahm er 2006 das Amt des Chefdirigenten des HR-Sinfonieorchesters Frankfurt, das er bis 2013 innehatte. Im Jahr 2010 übernahm er die Leitung des Orchestre de Paris, dazu fünf Jahre später auch die des japanischen NHK Symphony Orchestra.

Zu seinen Auszeichnungen gehören der Hindemith-Preis der Stadt Hanau, ein Grammy Award, der Echo-Klassikpreis als Dirigent des Jahres (2010) sowie der Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Hochgelobt sind auch Järvis Education-Projekte, etwa in Bremer Schulen zusammen mit der Deutschen Kammerphilharmonie. (cf)