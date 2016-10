Seidenbusch leitet Musikalische Förderung der Bertelsmann Stiftung

07.10.2016 -- Die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh hat mit Helmut Seidenbusch, der in Basel Gesang studiert hat, einen neuen Director Musikalische Förderung. Er übernimmt die Leitung der Programmbereiche Internationaler Gesangswettbewerb Neue Stimmen und Musikalische Bildung.

Der 47-jährige Kulturmanager berichtet direkt an Liz Mohn, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung. Nach einem Gesangsstudium in Salzburg, Basel und Utrecht war Helmut Seidenbusch international als Konzert- und Opernsänger tätig. Ab 2007 studierte er Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt.

Ab 2009 wirkte er als Educationmanager für das Beethovenfest Bonn und arbeitete ab 2012 in seiner eigenen Künstleragentur Seidenbusch Musik Management. (cf)