Mario Venzago muss Konzerte in Bern absagen

06.10.2016 -- Mario Venzago, der Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters (BSO), kämpft mit den Folgen eines Rückenleidens. Zur Zeit ist er ausserstande, seine Konzertverpflichtungen wahrzunehmen. Mit Heinz Holliger ist für hochkarätigen Ersatz gesorgt.

Das Dirigat des 2. Symphoniekonzerts des BSO am Freitag, 21. und Samstag, 22. Oktober, wird kurzfristig vom Oboisten und Komponisten Heinz Holliger übernommen. Auf dem Programm stehen Schönbergs «Erwartung» und Schumanns Melodram «Manfred».

Der Gastdirigent für das Galakonzert am Freitag, 4. November mit Simone Kermes im Kultur Casino Bern werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben, schreibt das BSO. Mario Venzago musste sich am 26. September 2016 einer schweren Rücken-Operation unterziehen. Seit Wochen schon habe er seine Konzerte nur noch unter grossen Schmerzen im Sitzen dirigieren können, schreibt das BSO weiter. (cf)