Südamerika-Tournee des Tonhalle-Orchesters Zürich

05.10.2016 -- Die dritte grosse Tournee des Tonhalle-Orchesters Zürich unter seinem Chefdirigenten und Musikalischen Leiter Lionel Bringuier führt den Zürcher Klangkörper nach Südamerika.

Den Tournee-Auftakt macht das Tonhalle-Orchester Zürich in Buenos Aires im Teatro Colón, weitere Stationen sind Uruguays Hauptstadt Montevideo, Rio de Janeiro und São Paulo. Solistin in Argentinien ist die Geigerin und letztjährige Artist in Residence Lisa Batiashvili, in Uruguay und Brasilien wird das Orchester vom brasilianischen Pianisten Nelson Freire begleitet.

Auf dem Programm stehen Tschaikowskys Violinkonzert, Schumanns Klavierkonzert, Schostakowitschs Sechste sowie Mahlers Erste Sinfonie und Eötvösʼ «The Gliding of the Eagle in the Skies».

Neben den Tournee-Konzerten werden Mitglieder des Orchesters in São Paulo zusammen mit dem Instituto Baccarelli Workshops mit Kindern und Jugendlichen in São Paulos grösster Favela durchführen. Ebenso sind zwei weitere Master Classes mit der Hochschule von São Paulo wie auch mit dem Mozarteum in Buenos Aires geplant. (cf)