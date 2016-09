Zürcher Kammerorchester unterwegs in Asien

30.09.2016 -- Das Zürcher Kammerorchester ist mit seinem neuen Music Directors Daniel Hope vom 1. bis 9. Oktober in China und Südkorea auf Tournee. Mit von der Partie sind auch junge Schweizer Talente.

In Korea bespielt das Orchesters die südkoreanischen Städte Busan, Gwangjoo, Seoul und Tongyeoung – letztere bekannt als Heimatstadt des Kompo-nisten Isang Yun. In China steht ein Konzert in Shanghai auf dem Programm.

Das Orchester zusammen mit jungen Talenten aus Korea auf, beispielsweise mit dem Pianisten Jong-Wha Park, der Geigerin Kyun Sun Lee oder der Flötistin Hwa Young Lee. Auch junge Schweizer Talente spielen mit: Der Cellist Anton Spronk (1994) und der Pianist François-Xavier Poizard (1989).



Das Orchester hat Werke aus seinem Standardrepertoire im Gepäck, Vivaldis «Vier Jahreszeiten» etwa oder Mendelssohns Violinkonzert in d-Moll. Darüber hinaus werden Werke zeitgenössischer Komponisten wie Philip Glass und Bechara El-Khoury aufgeführt, auch die «Vier Jahreszeiten, Recomposed» von Max Richter. (cf)