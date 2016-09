Deutsche Phono-Akademie ehrt Alfred Brendel

29.09.2016 -- Dem Pianisten Alfred Brendel wird dieses Jahr der Echo Klassik für ein Lebenswerk überreicht. Die Deutsche Phono-Akademie ehrt damit «einen der bedeutendsten Pianisten seiner Generation», dessen Interpretationen des klassisch-romantischen Repertoires als stilprägend gelten.

Der 1931 geborene Alfred Brendel studierte nach dem Zweiten Weltkrieg in Graz Orchesterleitung und Komposition. Mit 17 gab er sein Konzertdebüt. Ab 1960 spielte er eine Gesamtaufnahme von Beethovens Klavierwerk ein – die erste Sammlung dieser Art in der Schallplattengeschichte. Von 1969/70 an gab er Meisterkurse in Wien. 1970 ließ er sich in London nieder und beschäftigte sich auch in den folgenden Jahren mit unterschiedlichen Zyklen.

So nahm er im Laufe der 70er gemeinsam mit Neville Marriner und der Academy of St. Martin in the Fields Mozarts Klavierkonzerte komplett auf. Anfang der 80er Jahre ging er mit allen 32 Beethoven-Sonaten auf Tournee. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören auch Lieder von Schubert und Schumann, die er mit Matthias Goerne bzw. Dietrich Fischer-Dieskau aufnahm. (cf)